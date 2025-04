’Il sogno di Gian’ fra lavoro e affetti

Torna l’appuntamento con Clorofilla e Cai Grosseto con la rassegna ’Montanaria’ alla libreria QB in piazza Pacciardi, a Grosseto. Oggi alle 21 è in programma il documentario ’Il sogno di Gian’ di Walter Bencini, noto per aver realizzato due documentari in Maremma sui butteri e sui pescatori della Laguna di Orbetello. E novità per questi prossimi appuntamenti: la possibilità di trovarsi prima al bar QB per un aperitivo prima della proiezione.

Bencini in questo documentario racconta la storia di Gian Vittorio, architetto di Torino, che ha deciso di abbandonare la città per fare il pastore in montagna. Produce formaggi naturali, rivitalizzando un borgo abbandonato da decenni chiamato ’Borgata Paraloup’. Gian ha un sogno: creare una comunità con un micro-sistema territoriale autonomo e sostenibile in un territorio montano e marginale. Il suo obiettivo è quello di affermare un’identità culturale in grado di trainare lo sviluppo economico e sociale del territorio. Gian ha poche occasioni di vedere il figlio Sebastiano, quando il ragazzo viene a trovarlo in alpeggio, cerca di riallacciare un rapporto interrotto da anni. Nonostante l’ambiente montano non sia l’ideale per un adolescente, Gian crede che possa essere stimolante per Sebastiano e auspica che un giorno il figlio possa seguirne le orme.