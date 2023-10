Il sindaco: "Informazioni fondamentali"

Una campagna importante quella della protezione civile. "L’Amministrazione comunale supporta la campagna della Protezione civile – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna (nella foto con Limatola) e l’assessore alla Protezione Civile Riccardo Megale – tenere informata la popolazione residente nelle aree più a rischio della nostra città è di primaria importanza per la buona riuscita delle operazioni di soccorso. Infatti, solo attraverso attività di educazione, formazione e sensibilizzazione nelle piazze, nonché nelle scuole, come quelle che con la nostra Protezione civile locale stiamo portando avanti, riusciamo a intervenire efficacemente". "Cittadini consapevoli e informati – aggiunge Valentino Bisconti, consigliere delegato alla Protezione Civile – riducono il carico di pressione che ricade sulle squadre di soccorso nel momento dell’emergenza, perché sanno dove andare e come evacuare in modo sicuro, inoltre tendono a mantenere maggiormente la calma riducendo i casi di comportamenti impulsivi e pericolosi per se stessi e per gli altri; consentono un risparmio di risorse, rendono la comunità più resiliente e la comunicazione nell’emergenza più efficace, perchè sanno dove trovare gli aggiornamenti e ciò facilita la diffusione dei messaggi da parte delle autorità".