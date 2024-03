Il Sassetta si svela. Al via la grande mostra sull’artista senese

Apre oggi a Massa Marittima la mostra "Il Sassetta e il suo tempo. Uno sguardo sull’arte senese del primo Quattrocento." Dopo Ambrogio Lorenzetti, Massa Marittima, propone un altro grande appuntamento con l’arte senese al Museo di San Pietro all’Orto. Protagonista sarà l’arte di Stefano di Giovanni, meglio noto come il Sassetta (attivo a Siena dal 1423 al 1450), l’artista che immise i fermenti del Rinascimento nella grande tradizione trecentesca senese. "Siamo felici di inaugurare questo nuovo importante evento espositivo, fortemente voluto dall’amministrazione - afferma il sindaco Marcello Giuntini – che renderà Massa Marittima protagonista a partire dalla primavera e durante il periodo estivo, dell’offerta culturale e artistica della Toscana. È una mostra di richiamo che attraverso il corposo numero di opere esposte consentirà di approfondire la conoscenza dell’arte senese del primo Quattrocento, con un focus sul Sassetta, che è giustamente considerato il maggiore pittore del primo Rinascimento senese". "La mostra – aggiunge la direttrice dei Musei massetani Roberta Pieraccioli –, che prende spunto da un’opera esposta in modo permanente al Museo di San Pietro all’Orto, rappresenta un percorso scientifico di grande rilievo non solo per Massa Marittima: per la prima volta infatti viene dedicato un lavoro monografico al Sassetta e al suo contesto". L’evento espositivo è curato da Alessandro Bagnoli. Come già avvenne con Lorenzetti, anche questa mostra prende spunto da un’opera di San Pietro all’Orto: l’Arcangelo Gabriele del Sassetta, piccola e preziosa tavola un tempo collocata fra le cuspidi di una pala d’altare. La Vergine Annunciata, protagonista della stessa pala, non ha potuto fare ritorno, sia pur temporaneamente per ritrovare il suo Angelo Annunciante, essendo oggi patrimonio della Yale University Art Gallery a New Haven. Ci saranno cinquanta di opere di cui ventisei del maestro senese. La mostra presenta, tra le molte opere del Sassetta concesse da musei e istituzioni nazionali, una importantissima "prima": si tratta di una Madonna con Bambino, proveniente dalla pieve di San Giovanni Battista a Molli a Sovicille. La mostra sarà aperta fino al 30 giugno dal martedì alla domenica 9.30, 13 e dalle 14.30 alle 18 e dall’1 al 15 luglio tutti i giorni 9.30, 13 e dalle 14.30 alle 18. Costo 10 euro.