Il Rotary Club Grosseto compie 70 anni. Incontro con lo storico Zeffiro Ciuffoletti

Il Rotary Club Grosseto celebra oggi i suoi primi 70 anni di vita. Il 14 maggio 1954 nacque il Rotary Club Grosseto e, a settanta anni di distanza, quell’evento viene ricordato con una serie di manifestazioni che raggiungono il loro apice nel giorno dell’anniversario con una celebrazione che si svolgerà nella sala consiliare del Comune di Grosseto. Il programma prevede alle 17 il saluto del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, quindi alle 17,15 il saluto del presidente attuale del Rotary Club di Grosseto, Alessandro Antichi (nella foto). A seguire, alle 17,30, la conferenza del professor Zeffiro Ciuffoletti "Alle origini del miracolo", che ricorderà gli anni del Dopoguerra – non solo a Grosseto – che gettarono il seme di quella rinascita dell’Italia passata alla storia come il "miracolo economico". Nel marzo del 1954, per iniziativa di un gruppo di ventisette persone qualificate, appartenenti a varie categorie professionali e imprenditoriali attive nella comunità locale, venne annunciata la nascita del Rotary Club a Grosseto e il 14 maggio 1954, auspice il club padrino di Siena, venne consegnata la "Carta" costitutiva del Club. Nella ricorrenza il Rotary di Grosseto, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto, promuove una riflessione sul contesto storico, nazionale e locale nel quale ebbe vita e si sviluppò il sodalizio. Per questo ha chiamato uno degli storici più accreditati, il professor Zeffiro Ciuffoletti, docente di Storia Contemporanea, accademico emerito dei Georgofili, membro del Comitato Scientifico della "Rivista di Storia dell’Agricoltura" e del comitato scientifico della Storia dell’Agricoltura Italiana.