Il ritrovo dei centauri sull’Amiata. Torna a Castel del Piano il "Motoraduno delle Fritelle"

Fervono i preparativi per una nuova edizione del Motoraduno delle Frittelle. Da ormai due anni l’evento che caratterizzava il mese di aprile è stato posticipato a maggio e quest’anno si svolgerà venerdì 17, sabato 18 e domenica 19. Tre giorni dove protagonisti saranno i motori scoppiettanti delle due ruote ma anche un importante tema, cioè la sicurezza stradale. Da ormai qualche anno il Motoraduno delle Frittelle dedica una parte della kermesse al tema della sicurezza sulla strada, soprattutto con iniziative rivolte ai giovani e giovanissimi. Quest’anno il focus è sulla sicurezza e sulla legalità e si svolgerà sabato mattina, alla presenza di un ospite speciale, cioè il dottor Ernesto Pellecchia, dirigente generale del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca. Pellecchia, insieme alla dirigente scolastica dell’Istituto Vannini - Lazzaretti sarà presente al convegno in programma sabato in sala consiliare. "Si parlerà di sicurezza e legalità – spiegano gli organizzatori – ai ragazzi che frequentano le scuole elementari e medie, quest’anno abbiamo inoltre la fortuna di avere tra noi il dottor Pellecchia che sicuramente darà spessore alla mattinata. Inoltre fuori dalla sala consiliare sono previste 5 postazioni, una dei carabinieri, quella di Formula Sicura, le postazioni della Misericordia, l’Amiata E-bike e anche i Vigili del Fuoco. Ai ragazzi faranno veder alcune dimostrazioni". Ma la ventiquattresima edizione del Motoraduno è anche, come sua tradizione, divertimento. Due i concerti in programma, venerdì 17 "2000’s Rock Party" e sabato 18 "Voglio Tornare negli anni 90". Tanti gli appuntamenti con le escursioni nelle zone più caratteristiche dell’Amiata e anche con i sapori di questa montagna. A Castel del Piano le strutture ricettive stanno ricevendo molte chiamate e prenotazioni, si prevede un’edizione dai grandi numeri. Infatti questo motoraduno è conosciuto in tutta Italia, centauri soprattutto provenienti dall’Umbria, Emilia e dalle varie province della Toscana raggiungono Castel del Piano per questa occasione. Il programma completo è su www.motoclubcasteldelpiano.it .

Nicola Ciuffoletti