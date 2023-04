Il Puntone riparte Nuovi appartamenti nel lotto abbandonato

Riparte la costruzione delle palazzine di lungomare Garibaldi al Puntone di Scarlino. La novità arriva dalla società "Capitaly" che ha acquistato il lotto abbandonato da 8 anni: presto sorgeranno 35 appartamenti. Nei giorni scorsi si è svolto il taglio del nastro del cantiere Residence Marina 35 della società immobiliare Capitaly SpA neoproprietaria del lotto, alla presenza dell’Amministrazione comunale e dello studio di architettura di Barbara Catalani e Marco Del Francia, che si stanno occupando del progetto. "Siamo qui al Puntone per dare il via ad un nuovo progetto sul quale la nostra società crede molto – dichiara Alessandro Bellini, presidente di Capitaly — Abbiamo cantieri in tutta Italia e quando ci hanno presentato questa possibilità ci siamo innamorati del territorio e non abbiamo avuto dubbi sull’investimento. Saranno 35 appartamenti di metrature differenti dai 50 metri quadrati ai 100, ci saranno box auto interni ed esterni: la vendita è già iniziata attraverso l’agenzia immobiliare Remax. Il primo step sarà ripulire l’area abbandonata da tanti anni: quest’estate il Puntone avrà quindi una zona completamente rinnovata e in via di riqualificazione". Anche l’Amministrazione comunale ha preso parte al taglio del nastro. Una soddisfazione doppia per il sindaco Travison che finalmente risolve un problema che andava avanti ormai da anni.

"La riqualificazione del Puntone, su cui stiamo lavorando sin dal nostro insediamento sta proseguendo secondo i piani– dichiara il sindaco del Comune di Scarlino, Francesca Travison – L’obiettivo era ed è quello di migliorare i servizi, la viabilità e l’aspetto della frazione che soprattutto durante la stagione estiva diventa davvero molto frequentata: l’acquisto delle palazzine di via della Dogana da parte della società Capitaly, che ringraziamo, dimostra che il lavoro fatto fino ad oggi ha riportato l’interesse degli investitori sulla frazione che è uno dei nostri fiori all’occhiello. Per questo siamo qui a presenziare a questo importante passaggio che si inserisce perfettamente nell’obiettivo della nostra Amministrazione: finalmente gli edifici che si affacciano sulla via principale della frazione saranno ultimati, dando un nuovo aspetto allo spazio urbanizzato fino ad oggi in condizioni di evidente degrado".