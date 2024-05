Il "Progetto Giglio" di Schiaffino

Armando Schiaffino presenta la sua lista civica "Progetto Giglio". Guidata dall’ex sindaco dal 1990 al 1995 e consigliere di minoranza uscente, la lista è formata da Alvaro Andolfi, Attilio Brothel, Mariella Roberta Centurioni, Guido Cossu, Maria Federica Ferluga, Domenico Mattera, Italo Pieri, Vincenza Rum, Mamiliano Schiaffino e Laura Versari. "Dall’ex sindaco Brothel a Cossu e tutti gli altri, la lista è di esperienza e dovrebbe risolvere i problemi che sono sotto gli occhi di tutti – sottolinea Schiaffino –. Come candidato sindaco di una delle due liste ritengo doveroso esprimere un sincero ringraziamento a tutti i candidati consiglieri, anche della lista avversaria, per essersi resi disponibili a svolgere un compito di così delicata responsabilità. Per mia personale convinzione politica, la scelta di tutti i candidati consiglieri non può non essere apprezzata proprio come meritoria espressione di sensibilità verso un dovere civico. Proprio da tale esempio deriva l’auspicio che tutti gli altri cittadini partecipino alla competizione elettorale". Presentata quindi la lista di Schiaffino, "scongiurando il rischio di una sola lista all’Isola del Giglio e di un’eventuale "lista civetta" – dice Schiaffino –. Noi non abbiamo bisogno di campagna elettorale, perché negli ultimi cinque anni l’hanno già fatta per noi gli amministratori uscenti. Il sentimento si vedrà alle urne, ma nel frattempo la mia presa di posizione è quella di ringraziare prima di parlare di tutti i problemi dell’isola. Per quanto riguarda il programma, negli anni ’90 mi presentai con uno slogan, che era "razionalizzare l’esistente". Far funzionare bene ciò che già c’è, questo ad oggi è ancora valido. Ci siamo fatti una promessa di collegialità con la nostra lista, di decidere le cose tutti insieme, quindi il nostro programma elettorale verterà certamente sul far funzionare ciò che abbiamo".