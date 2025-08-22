Il pm: "Autopsia sul corpo di Loschiavo"

L’inchiesta sul tragico incidente di martedì pomeriggio, a La Torba è più articolata di quello che poteva apparire in un primo momento. Il magistrato che coordina le indagini della polizia stradale, Carmine Nuzzo, infatti, ha disposto ulteriori accertamenti, tra i quali anche l’autopsia sulla salma di Alessandro Loschiavo (foto). In un primo momento, il pm Nuzzo aveva deciso di non disporre l’accertamento.

Poi però, alla luce dei rilievi della Stradale, che sta cercando di ricostruire la tragedia nella quale ha perso la vita il designer 59enne, il magistrato ha deciso di approfondire gli aspetti medico-legali. In questo modo, si cercherà di capire se all’origine della manovra fatta da Loschiavo, che con la sua Fiat Cinquecento ha invaso la corsia opposta, ci sia stato un malore o un’altra causa. Accertamento che rientra nell’ambito delle indagini per l’inchiesta aperta dalla procura per omicidio stradale, che vede come indagato, come atto dovuto, il camionista. Intanto prosegue il cordoglio per la morte di Loschiavo, noto designer internazionale ma anche stimato e amato professore. Era stato anche professore di Storia dell’Arte al liceo Eugenio Montale di Roma, amato da colleghi e studenti.

"Riusciva a trasmettere, sempre con gentilezza e ironia, la sua profonda passione e dedicava molto del suo tempo a studenti e studentesse, coinvolgendoli in diversi progetti creativi, tra cui ’Clean Rome.