Il Pd di Follonica contro Aloisi: "Propaganda elettorale senza fatti"

"Da Aloisi solo propaganda elettorale e zero fatti". Inizia così la replica del Pd di Follonica al rappresentante di "In Movimento per Follonica" sulla Cittadella del Carnevale. "Sta assumendo i contorni del ridicolo, se non del grottesco, la ricerca di visibilità che porta alcuni futuri candidati a sindaco ad uscire sulla stampa sempre più frequentemente e con ricostruzioni alquanto fantasiose – scrive il Pd –. Ultimo comunicato è quello del probabile prossimo candidato per il centrodestra Alberto Aloisi (nella foto) che non perde occasione per fornire la propria opinione sulla città, in vista della scadenza elettorale. L’operazione Project financing mira a realizzare opere strategiche per la città, a portare investimenti con una ricaduta territoriale e salvaguarda le finanze dell’ente. Quando Alberto Aloisi faceva parte della giunta di centrosinistra di Andrea Benini e deteneva la delega al Carnevale, era già un obiettivo dell’Amministrazione quello di dotare la città della Cittadella del Carnevale e per questo la struttura comunale elaborò uno studio preliminare che potesse porre le basi per la realizzazione o per la ricerca di bandi ad hoc. E’ evidente che la scelta del 2016, di avviare il percorso di realizzazione attraverso il project financing, fu assunta da tutta l’Amministrazione, Aloisi compreso, che infatti non ha mai preso le distanze da tale decisione, rimanendo al proprio posto in giunta fino al 2019. Puntare a consolidare e far crescere questa realtà di estrema qualità è sempre stato un punto fermo dell’amministrazione comunale a trazione Pd. Su una cosa siamo d’accordo con Aloisi: stop strumentalizzazioni sulla pelle dei cittadini e dei volontari che permettono al nostro Carnevale di crescere di anno in anno".