Il "Palio umoristico dei ciuchi" chiude gli eventi di settembre

E’ il giorno del gran finale con il "Palio umoristico dei ciuchi" a Roccastrada che si svolgerà ancora nella cornice dell’ex campo sportivo di Via Carducci anziché in Corso Roma, la via principale del paese, ma soprattutto con il ritorno dello spettacolo pirotecnico che attira moltissimi visitatori. Una corsa che è diventata davvero da sempre molto attesa. Si chiude con la festa dunque il "Settembre Roccastradino". Alle 21 infine al Kaos Kreativo serata danzante con Francesco Falaschi & Giada.