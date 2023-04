Il paese si scrolla di dosso la paura della crisi Aperto il "Sor Caffè" e ci sono altre novità

Il 2023 sta portando numerose novità. Dopo un periodo buio per l’economia contraddistinto da chiusure temporanee o definitive di locali commerciali, oggi a Sorano tornano ad aprire nuove attività, l’ultima in ordine di tempo è il Sor Caffè.

"Per almeno tre generazioni di soranesi – dice il sindaco, Pierandrea Vanni – il Bar Stella della famiglia Ricci ha rappresentato qualcosa più di un locale dove bere un caffè o giocare a carte, cioè un vero punto di riferimento". Oggi il bar Stella ha cambiato nome, arredi e proprietà e domenica ha riaperto i battenti.

"Dopo tre mesi di importanti lavori, ha aperto il Sor Cafè – dice ancora Vanni –, grazie all‘impegno e alla passione di Riccardo Palla e della famiglia Arcangeli". E Vanni ricorda come la scia positiva dettata da nuove aperture non sia ancora finita. "Presto a Sorano apriranno due nuovi studi professionali – spiega il primo cittadino – e avremo novità sul territorio in campo vinicolo, soprattutto grazie ad alcuni giovani. Intanto un cordiale augurio di buon lavoro al Sor Caffè e cerchiamo tutti di riacquistare un po’ di fiducia dopo la lunga gelata della pandemia".

