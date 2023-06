Il paese è in festa per Sant’Erasmo

Porto Ercole in festa oggi e domani per Sant’Erasmo, patrono del paese. Eventi organizzati dalla Proloco con il patrocinio del Comune di Monte Argentario. Oggi alle 11, nella chiesa di San Paolo della Croce, si svolgerà la Messa celebrata dal vescovo Roncari. Alle 20.30 si svolgerà la tradizionale "Processione a Mare con la reliquia del Santo Patrono" (partenza da Piazza S. Barbara, attraversamento delle vie del paese, imbarco della reliquia sul peschereccio che seguito dalle altre "paranze" uscirà dal porto per poi rientrare in banchina). Alle 23,30 appuntamento con il classico spettacolo pirotecnico della ditta "Mazzone" di Orbetello. Domani, invece, si svolgerà la quarantaquattresima edizione della Regata Remiera dei Quattro Forti. Alle 18,15 si svolgerà la 43^ edizione del Paliotto e alle 19,15 la Regata dei 4 Forti. Poi estrazione della tombola e alle 21,45 spettacolo con Iva Zanicchi.