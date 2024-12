Il Natale illumina i paesi amiatini. Oggi primi eventi e iniziative a Santa Fiora e a Sasso d’Ombrone

I paesi dell’Amiata e quelli delle colline riscoprono il Natale. In questo weekend molti gli eventi in programma a partire da Santa Fiora dove l’albero di Natale, in piazza Garibaldi è stato acceso venerdì e oggi sono in programma due eventi: visite guidate al Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata e nel pomeriggio, alle 17, proiezione di un film "l ragazzo dai pantaloni rosa" di Margherita Ferria al Teatro Camilleri. "A Santa Fiora il Natale si vive intensamente e con allegria – commenta Serena Balducci, assessora alla Cultura e al Turismo – grazie al grande coinvolgimento delle associazioni locali che attraverso la generosità dei volontari garantiscono un mese di eventi che raccontano la bellezza delle tradizioni e l’accoglienza genuina e calorosa della nostra comunità. Anche quest’anno abbiamo il piacere di proporre la rappresentazione del presepe vivente in notturna, venerdì 27. Sabato 28 sarà la giornata dedicata ai giochi della tradizione, gestiti dalle associazioni, quindi la totara, il torneo di panforte, la tombola, il mercante in fiera e lo shootout artigiano, e non mancheranno cose da mangiare tipiche del Natale, anche a base della nuova farina di castagne. Poi come da tradizione anticiperemo i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, con la grande festa della Fiaccolata, la sera di lunedì 30: le vie del centro storico, che durante questo evento diventano un fiume di persone, si accenderanno e si scalderanno con i riti del fuoco tra musica e buon cibo. Martedì 31 continueremo a festeggiare in piazza con la musica, per salutare il vecchio anno ed accogliere tutti insieme il 2025. Altro momento di grande emozione sarà il concerto del Capodanno a cura della Filarmonica Pozzi mercoledì 1 gennaio". Sono iniziati i festeggiamenti natalizi anche a Cinigiano e oggi doppio appuntamento a Sasso d’Ombrone. Alle 16.30, in via Belvedere, "Presepe d’artista", inaugurazione del presepe realizzato dall’artista Marina Quattrini e accensione della Stella Cometa dell’artista Paolo William Tamburella. Alle 18.30 è di scena la terza edizione di "Illumina il Sasso".

Nicola Ciuffoletti