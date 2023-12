Il Music Project. Band di giovani. C’è il contest

Hai una band? Ne fai parte e la vostra passione è la musica? È arrivato il Grosseto Music Project, il contest musicale alla sua prima edizione ideato da un gruppo di ragazzi grossetani, un progetto dedicato ai giovani tra i 14 e 30 anni. Il progetto è sostenuto dal Comune di Grosseto e dall’associazione Escargot, in collaborazione con Uscita di Sicurezza, il negozio Clan della Musica, la scuola di musica Cmm e la scuola di batteria Scuderie Capitani. Il contest avrà inizio giovedì e si svilupperà in tre fasi: la prima sarà il contest musicale riservato alle band del territorio composte da 2 a 7 elementi, per proseguire con una masterclass gratuita di approfondimento per le band iscritte ed infine la festa della musica. Da giovedì fino al 14 gennaio sarà possibile iscriversi utilizzando il sito www.grmusicproject.it e inviando un video amatoriale di una performance live. A selezionare le band sarà una giuria composta da artisti del territorio e presieduta da Mario Lavezzi, compositore, cantautore e produttore discografico che ha collaborato alla scrittura di successi come "E la luna bussò" di Loredana Bertè, "Vita" scritta insieme a Mogol. Le band selezionate avranno l’opportunità di suonare dal vivo alla sala Eden in una delle tre serate in programma il 9 febbraio, il 15 marzo e il 19 aprile. Le tre band finaliste vinceranno un’esclusiva masterclass con Gianluca Capitani. La prima band classificata, inoltre, si aggiudicherà un buono di 500 euro offerto dal Clan della Musica, e uno workshop in sala di registrazione offerto dal Cmm. Per i secondi classificati un buono da 300 euro, mentre ai terzi da 100 euro, spendibile al Clan della Musica. Giornata conclusiva, il 18 maggio al Bastione Garibaldi per la Festa della Musica con la presenza di Mario Lavezzi. A presentare l’iniziativa l’assessore alla cultura di Grosseto Luca Agresti, Stefano Marini, Bernardo Grillo in rappresentanza della Scuderia Capitani, Mirko Pieri per la Cmm e Carolina Ciani per Uscita di Sicurezza. "Dopo tanta musica classica, il nostro territorio avrà lo spazio per la musica moderna", afferma l’assessore Agresti.