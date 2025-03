Il Morellino è ’Superiore’. Debutto al Vinitaly della nuova menzione

Il Consorzio Morellino di Scansano si presenterà al Vinitaly (prossima fiera del consorzio grossetano) in programma a Verona dal 6 al 9 aprile con alcune importanti modifiche al disciplinare di produzione. Ad annunciarlo è il suo presidente, Bernardo Guicciardini Calamai. Calamai parla di una serie di significative novità per la denominazione. La più rilevante è l’inserimento della menzione "Superiore", che identifica così una nuova tipologia all’interno della proposta del Morellino di Scansano DOCG. "L’introduzione – dice il presidente, Bernardo Guicciardini Calamai - della menzione ‘Superiore’ segna il raggiungimento di un altro traguardo importante per la valorizzazione della nostra denominazione, sinonimo di una sempre maggiore selezione, cura e rispetto nella produzione vitivinicola dei nostri soci"". La nuova menzione "Superiore" prevede una resa massima ridotta rispetto alla versione Annata del Morellino di Scansano e richiede che i vini siano ottenuti da uve Sangiovese per almeno l’85%, con la possibilità di utilizzare altri vitigni a bacca nera, non aromatici, fino a un massimo del 15%. Inoltre, l’immissione al consumo per questa categoria sarà consentita solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia, favorendo una maggiore maturazione e complessità del vino. Il Superiore si presenterà così di colore rosso rubino tendente al granato; all’olfatto sarà profumato, etereo, intenso e fine, mentre al palato risulterà asciutto, caldo e leggermente tannico. Il titolo alcolometrico minimo sarà di 13% vol. "Questo lavoro – prosegue il presidente - si inserisce nel progetto di rafforzamento dell’immagine e del prestigio del Morellino di Scansano, sia a livello nazionale che internazionale: vogliamo continuare ad alzare l’asticella qualitativa del nostro Sangiovese della costa, garantendo ai consumatori vini sempre più identificati e capaci di esprimere al meglio le potenzialità di questo territorio, offrendo una garanzia ancora più chiara di qualità, autenticità e identità". Oltre alla nuova menzione "Superiore", il disciplinare è stato aggiornato con altre importanti modifiche, tra cui l’aumento della percentuale minima di Sangiovese al 90% per la tipologia "Riserva", la riduzione della resa per ettaro per le menzioni "Superiore" e "Riserva" e un incremento del titolo alcolometrico minimo per quest’ultima tipologia. Le modifiche sono ora in attesa di approvazione presso gli organi competenti, confermando l’impegno del Consorzio nel promuovere una produzione sempre più attenta alla qualità e alla valorizzazione del suo vino, rafforzandone il posizionamento tra le grandi denominazioni italiane. Questa nuova menzione si inserisce in un percorso di crescita costante del Consorzio nato nel 1992 e che oggi conta oltre 200 soci. Questa realtà nacque grazie alla visione di un piccolo gruppo di produttori, determinati a supportare e valorizzare il proprio prodotto a Denominazione di Origine Controllata, attraverso azioni di promozione e tutela. Nel corso degli anni il Consorzio è andato man mano ampliando il comparto associativo, fino ad accogliere i soci che ha oggi e di questi oltre 90 con almeno una propria etichetta di Morellino di Scansano sul mercato. Dopo aver raggiunto un alto livello in termini di qualità e quantità del vino e un’importante eco anche fuori dai confini nazionali, il Consorzio ha ottenuto, a partire dalla vendemmia 2007, il riconoscimento massimo su scala nazionale per un vino: la Denominazione di origine Controllata e Garantita.