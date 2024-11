Il mondo sportivo ha salutato Roberta Colella

Il mondo della pallavolo si è stretto ieri intorno ai familiari di Roberta Colella, la ex giocatrice di pallavolo e adesso allenatrice che si è spenta all’età di 60 anni dopo aver lottato contro una malattia inesorabile.

C’erano i tecnici che l’avevano allenata, quelli con i quali adesso condivideva questa attività, c’erano i pallavolisti e le pallavoliste della sua generazione e quelli di oggi, che l’anno conosciuta come coach.

Roberta Colella è stata una giocatrice di ottimo valore, un’atleta di grande spessore agonistico, un esempio in campo per le compagne su come deve essere interpretata una partita. Faceva parte di una squadra che ha portato Grosseto su palcoscenici importanti, raggiunti grazie alla determinazione – oltre che alla bravura – di atlete così. Così come Roberta, appunto.

L.M.