Il mondo del volontariato. Avis, un anno da record: "Risultati di grande valore"

L’appuntamento con l’assemblea annuale della sezione Avis è sempre un momento di confronto e dibattito. E sono stati illustrati i risultati ottenuti e le attività svolte nel corso del 2024. Attività che hanno evidenziato la vitalità dell’associazione ed il suo consolidamento nel tessuto sociale del paese. Erano presenti il presidente provinciale Carlo Sestini, in collegamento video la sindaca Cinzia Pieraccini e i componenti del direttivo locale dell’Avis guidato dal presidente Andrea Savelli. Sono entrati nel consiglio di Avis tutti e quattro i nuovi candidati che sono andati ad aggiungersi ai sette del precedente consiglio che sono stati riconfermati.

"Un altro anno carico di soddisfazioni per la nostra Associazione è stato quello appena passato – spiega Savelli –, soddisfazioni sia dal punto di vista dei numeri sia dal punto di vista dei rapporti che abbiamo allacciato o che abbiamo rinsaldato e che ci permettono di dire che la sezione Avis Gastone Pioli, a costo di sembrare immodesti, è uno dei punti di forza della vita del nostro paese. Partiamo dai numeri che sono il risultato più tangibile della nostra missione. Nel 2024 abbiamo raggiunto quota 886 donazioni (49 in più rispetto al 2023, nostro anno record) di cui 858 nel Centro trasfusionale del paese e 28 in altri Centri; nel dettaglio ci sono state 528 donazioni di sangue intero (70 in più rispetto all’anno precedente), 355 di plasma (21 in meno sempre rispetto all’anno precedente) e 3 di eritroplasma (stesso numero di donazioni del 2023)".

Riguardo ai donatori attivi è stata toccata quota 489 (191 femmine e 298 maschi) con un incremento di 11 unità rispetto all’anno precedente. "Ci piace far presente – conclude Savelli – con una punta di orgoglio, che, come sezione, siamo secondi in Toscana dietro a Volterra per numero di donazioni ogni 1.000 abitanti (180,57) ma che con il contributo non indifferente della consorella Avis Montenero, altra gloriosa Associazione presente nel nostro territorio, portiamo Castel del Piano ad essere il Comune che ha in Toscana il più alto numero di donazioni ogni 1.000 residenti".

Infine si sono aggiunti 30 nuovi donatori (16 femmine e 14 maschi) che hanno sopperito alla perdita di qualcuno del cosiddetto ’zoccolo duro’.