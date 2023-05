Il mondo del lavoro Conserve Italia assume

Sono circa 250 i lavoratori stagionali che Conserve Italia intende assumere quest’anno per la campagna di trasformazione del pomodoro all’interno dello stabilimento di Albinia, prevista tra la seconda metà di luglio e la fine di settembre.

In questo sito produttivo si lavorano ogni anno oltre 70.000 tonnellate di pomodoro conferito dai soci produttori della Toscana e dall’Alto Lazio per la realizzazione di polpe e passate vendute in tutto il mondo con i marchi Cirio, Valfrutta, Pomodorissimo - Santarosa e Jolly Colombani, oltre che con i marchi della Distribuzione.

I profili richiesti sono necessari per supportare le attività produttive, tecniche e logistiche nel momento di massimo impegno dello stabilimento. Gli addetti stagionali verranno impiegati soprattutto nelle mansioni inerenti a conferimenti, linee produttive e gestione magazzini e saranno inquadrati con contratto a tempo determinato stagionale, legato alla durata della campagna. Il lavoro è organizzato in turni a ciclo continuo e per fare richiesta occorre essere maggiorenni. Non è necessariamente richiesta una pregressa esperienza nel settore.

Si può presentare la propria candidatura presentandosi allo stabilimento di Albinia dove è possibile compilare l’apposito modulo. Tale modulo può anche essere richiesto all’Ufficio Personale dello stabilimento (0564.870027).