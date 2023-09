"Il metodo errante". Proseguono i laboratori

In corso in questi giorni al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica il laboratorio organizzato da Chiara Guidi e la "Societas Raffaello Sanzio", in collaborazione con "Zaches Teatro", dal titolo "Il metodo errante: il lavoro dell’attore agli occhi di un bambino". Oggi e domani (dalle 14 alle 20, per un massimo di 17 partecipanti) le attività coordinate dalla Guidi seguono un metodo che vede una relazione d’arte tra attori, educatori e bambini sul terreno delle arti performative per invertire, errando, la dinamica didattica. Il metodo errante di Chiara Guidi è una pratica che mette in gioco i due fronti della rappresentazione, l’azione e la ricezione, includendo lo sguardo dei bambini e la loro tendenza spontanea a prendere iniziative: i partecipanti al laboratorio saranno dunque coinvolti in una struttura drammaturgica essenziale, messa in scena successivamente con l’intervento attivo dei bambini. Il costo del laboratorio è di 100 euro ed è richiesta la partecipazione a tutti i giorni di lavori.