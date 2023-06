Il mattone torna a "tirare" Mercato immobiliare in crescita

Una fotografia sull’andamento del mercato immobiliare dell’intera provincia. A presentare i dati in Confindustria è stata la Fiaip (la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali). L’obiettivo del documento "Fiaip Monitora" è fornire quotazioni e statistiche per ogni singolo comune, zona per zona. I valori di mercato al metro quadro, forniti grazie all’elaborazione dei dati messi a disposizione da Basic Soft attraverso FiaipPrice, mostrano come nel 2022 il numero di transazioni è stato superiore alle aspettative e quindi un forte ritorno di interesse degli investimenti nell’immobiliare, come prima casa o per investimento, con una sostanziale tenuta dei valori di mercato. Da sottolineare, inoltre, che il mercato immobiliare ha visto diventare particolarmente richieste alcune precise tipologie di immobili, infatti si cercano sempre più abitazioni con determinate caratteristiche importanti per una migliore qualità della vita, come la presenza di una stanza da utilizzare per l’attività lavorativa e di un terrazzo o un giardino per godersi al meglio gli spazi all’aperto.

"La Maremma, e nello specifico la provincia di Grosseto, è un territorio vasto e diversificato, caratterizzato da una costa attraente e da dolci colline, fino alla montagna – sottolinea la presidente di Fiaip Grosseto, Serena Badiali –. Nello specifico la provincia di Grosseto sta ancora vivendo un momento di relativa euforia nel mercato della compravendita immobiliare, sia essa urbana che rurale, anche se iniziano a sentirsi le prime avvisaglie contrattive relative al rialzo dei tassi d’interesse dei mutui. I prezzi sono comunque generalmente stabili ma tendenti ad un leggero ribasso, inoltre c’è predilezione per unità immobiliari con pertinenze esterne, siano esse terrazze o giardini". "La prestazione energetica, fino a qualche anno fa, anche un pò snobbata, oggi è diventata importante – prosegue la presidente di Fiaip Grosseto – così gli immobili che dispongono di pannelli fotovoltaici o comunque di energie alternative godono di una preferenza maggiore. L’efficientamento energetico si sta facendo dunque sempre più spazio anche fra i soggetti più anziani, soprattutto per il contenimento dei costi delle utenze". "La costa – conclude la presidente Serena Badiali - continua ad essere la zona trainante, soprattutto per le locazioni brevi, ma anche per la vendita di immobili che come pregiudiziale debbono essere dotati di un terrazzo o di giardino".