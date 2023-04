Il matrimonio di Manzoni al centro del dibattito della "Dante Alighieri"

Domani alle 15 nella sala Pegaso nel Palazzo della Provincia, la società "Dante Alighieri" di Grosseto in collaborazione con l’Aiaf Toscana (l’Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori), dal titolo "La promessa di matrimonio, gli sposi promessi, i promessi sposi". L’argomento scelto ha preso spunto dalla lettura critica del romanzo manzoniano, che anche quest’anno è oggetto dell’ analisi, quale testimonianza letteraria e storica riferibile alla identità linguistica e culturale italiana. L’evento, introdotto dall’avvocato Paolo Bastianini, vicepresidente della "Società Dante Alighieri" a Grosseto, si articola in comunicazioni sul tema riguardante il matrimonio nel Diritto Civile, nel Diritto Canonico e, naturalmente, nella società seicentesca descritta da Alessandro Manzoni con un’opera che, come lui stesso sostiene, ha per soggetto il vero. I relatori sono l’avvocato Elena Benedetti (Presidente Aiaf toscana), Don Alfio Bambagioni (Giurista Canonista), la dottoressa Lucia Bastianini (Ricercatrice Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).