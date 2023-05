Il "Mare per tutti" Vacanze accessibili in ventisette bagnetti "Un modello nazionale"

di Steven Santamaria

Il Comune di Grosseto, in vista della ripartenza estiva, si attiva per dare la possibilità a tutti di godere dei benefici del mare attraverso il progetto "Mare per tutti", giunto alla 25° edizione.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Balneari Grosseto e la cooperativa sociale Il Melograno, vede gli stabilimenti balneari di Marina di Grosseto e Principina a Mare aderenti all’iniziativa mettere a disposizione dei portatori di handicap che ne fanno richiesta, una postazione con ombrellone, due sdraio e due lettini per una settimana. Quest’anno sono stati ben 27 i "bagnetti" che hanno deciso di aderire al progetto, tra cui il Reggimento Savoia Cavalleria, quello della Polizia di Stato e quello del 4° Stormo Caccia. Un numero da record che testimonia, non soltanto la solidarietà dei grossetani, ma anche come l’iniziativa sia ormai un punto fermo per i cittadini e i turisti con disabilità che, anno dopo anno, scelgono la nostra costa come meta.

"Il progetto, volto a promuovere una forma di turismo accessibile e ad abbattere le barriere architettoniche, vuole diventare modello nazionale di solidarietà sociale – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. A tale scopo, insieme all’assessore al Sociale Sara Minozzi e all’assessore al Turismo Riccardo Megale, abbiamo incontrato il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, per presentarle il progetto, con l’auspicio di rendere Grosseto esempio nazionale di inclusione".

"Mare per tutti – dicono gli assessori Minozzi e Megale – risponde alla necessità di favorire forme di promozione di turismo accessibile, mettendo a disposizione un insieme di strutture e servizi a favore di persone con disabilità, affinchè possano viaggiare, alloggiare e prendere parte ad eventi, senza incontrare problematiche o difficoltà in condizioni di autonomia".

"Questo è un segnale importante di come i balneari siano vicini al territorio e pronti a rispondere alle richieste di chi lo vive – dice il vice sindaco Bruno Ceccherini –. A nome dell’Amministrazione comunale ci tengo a ringraziare Simone Guerrini, presidente dell’Associazione Balneari Grosseto".

Le prenotazioni saranno aperte da oggi. Il soggetto interessato e in possesso dei requisiti richiesti (invalidità riconosciuta ai sensi della legge 104) dovrà compilare un modello di prenotazione, scaricabile al link https:new.comune.grosseto.itwebservizisportello-infohandicap o reperibile all’Ufficio relazioni con il pubblico, allegando la documentazione sanitaria attestante la disabilità e copia di un documento di riconoscimento valido, e riconsegnarlo allo sportello Infohandicap, in corso Carducci 1, per l’accettazione. "Ogni anno le domande che riceviamo sono moltissime – aggiunge Lorella Ronconi, responsabile sportello Infohandicap del Comune di Grosseto – L’estate precovid abbiamo avuto oltre 130 richieste. Un numero importante a dimostrazione di come gli stessi portatori di handicap apprezzino il servizio che il nostro Comune offre".