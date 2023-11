Il maltempo "porta" una barca fino a piazza delle Meraviglie

Vento, mare grosso, meteo avverso, una barca alla deriva e qualche problema all’Argentario. Partendo da venerdì, quando verso l’ora di pranzo una fitta grandinata ha imbiancato Porto Santo Stefano. Per qualche minuto le strade e i tetti sono stati ricoperti dai chicchi caduti, che erano tra l’altro di dimensioni non trascurabili. Il vento ha inoltre soffiato forte, facendo cadere anche una piccola cisterna da un terrazzo in via Marconi durante le ore serali di venerdì. I residenti hanno sentito un grosso tonfo proprio sotto i loro balconi, fortunatamente in quel momento non passava nessuno per strada e non ci sono stati danni a persone. Un singolare episodio si è poi verificato ieri mattina: una piccola imbarcazione è stata vista alla deriva nello specchio acqueo di piazza delle Meraviglie, dopo essersi staccata dal suo ormeggio durante la notte a causa delle condizioni del mare. Ha sbattuto per un po’ anche sulla banchina della Pilarella, prima di essere spostata sulla spiaggetta da dei ragazzi volenterosi.

"L’abbiamo trovata questa mattina che si stava spaccando sulla banchina davanti – dice il consigliere comunale Affrico Tortora –. Ho avvertito subito l’Ufficio Circondariale. Tre ragazzi ed io abbiamo deciso di portarla dal lungo banchina fino alla spiaggetta della piazza, per evitare i colpi di mare che infrangevano sullo scafo danneggiandolo seriamente". É stata così contattata la Capitaneria di Porto per avvisare il proprietario e per le operazioni del caso. Con il mare grosso anche i traghetti da e per l’Isola del Giglio ieri mattina sono rimasti in porto, con l’unica corsa effettuata alle 9 da Giglio Porto e con i trasporti ripresi solo nel pomeriggio.