Il "Leonardino d’oro" al dottor Franco Simoni

Il medico dello sport Franco Simoni ha ricevuto il "Leonardino d’oro", il più alto riconoscimento assegnato dalla Federazione medico sportiva italiana (Fmsi). E per festeggiare questo traguardo, nella sala conferenze dell’Ordine dei medici di Grosseto (via Papa Giovanni XXIII), si è tenuto un evento speciale: a consegnare il premio è stato il segretario nazionale della Fmsi, Fabrizio Galdi, insieme alla presidente dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Grosseto, Paola Pasqualini, e al presidente dell’Ams – Associazione medico sportiva maremmana – della Fmsi, Angelo Taviani. Dal 2015 Simoni è in pensione: è stato per 40 anni il medico dello sport più famoso in Maremma. Per anni ha anche ricoperto il ruolo di medico sociale dell’Us Grosseto. Nel suo ambulatorio sono passati calciatori di Serie A, ciclisti e tanti altri ancora: basti pensare che all’incirca il medico ha fatto 70mila certificazioni per attività sportiva. Un record importante che dimostra il suo impegno in quella che per quasi mezzo secolo è stata la sua professione. "Come presidente dell’Ordine – dichiara Paola Pasqualini – non posso che essere orgogliosa del riconoscimento consegnato oggi al dottor Simoni che evidenzia le indubbie qualità professionali del collega e dell’amico Franco, che con competenza, impegno ma soprattutto passione per la propria professione, è riuscito a diffondere i valori intrinsechi ed etici dell’attività sportiva".