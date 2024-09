Il lavoro dei butteri. Rievocazione e cena al "Marruchetone"

Con quello in programma oggi dalle 17.30 terminano gli eventi che, Corte degli Ulivi, all’interno della fattoria "Il Marruchetone", a Roselle, ha presentato con rispetto della tradizione e come attiva memoria: il lavoro dei butteri , con cavalli e vacche e maremmane , un pezzo dell’antica Maremma. Spostamento della mandria, lavoro nei recinti, a seguire i giochi dei butteri e i pony per i più piccoli con il “ battesimo della sella “ condotto dalle amazzoni del Ciam. Al tramonto cena maremmana con musica per informazioni 335-6511774.