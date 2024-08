Il Gray Cat nella Fonderia Leopolda. Mancuso e l’arte di Midnight Project

La chitarra di Matteo Mancuso questa sera in occasione del Grey Cat Festival nel Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. L’esibizione del chitarrista, affiancato da Riccardo Oliva al basso e tastiere e Gianluca Pellerito alla batteria, si terrà alle 21.30.

Matteo Mancuso (nella foto), 28 anni, ha collaborato con i più grandi musicisti come Stefano Bollani, Al di Meola e Tommy Emmanuel. Il 21 luglio del 2023 è uscito il suo primo album solista intitolato "The Journey", un’opera che delinea la sua autentica natura musicale poliedrica. "The Journey" incarna il percorso musicale di un giovane che assorbe, interpreta e elabora ciò che lo ha profondamente appassionato. I brani di questo album sono un tributo alle sue radici, agli artisti e ai generi che hanno avuto un impatto enorme sulla sua musica.

A Follonica si esibirà con il nuovo progetto in trio Riccardo Oliva al basso e alle tastiere e Gianluca Pellerito alla batteria. Ha ricevuto plausi e attestazioni di stima, tra gli altri, da Dweezil Zappa, Joe Bonamassa, Stef Burns e Eric Johnson. La serata si aprirà alle 20.30 con "Quando la musica incontra l’arte urbana: nuovi linguaggi a confronto", all’interno del foyer del teatro. Ci sarà la presentazione di Midnight project, progetto di arte urbana degli artisti Bifido e Nian, a cura di Street Levels Gallery. Si tratta di interventi artistici ibridi in cui fotografia e pittura collaborano sinergicamente per la realizzazione di opere esposte all’interno del chiostro del teatro. La chiusura sarà inoltre alle 23.30 nel chiostro della Fonderia Leopolda, con il solo di Lndfk (una producer e songwriter italo-tunisina) presentato da Android Feelings, con il dj set di Plms.