Il grande ritorno: "Non ci resta che ridere"

Agli Industri si alza il sipario su "Non ci resta che ridere", festival di teatro tragicomico. Si tratta della XIV edizione, la prima con Fabio Cicaloni direttore artistico. La Fita Grosseto con I Teatranti di Fabio Cicaloni, in coorganizzazione con il Comune, e grazie al sostegno di Banca Tema, danno il via a questa interessante rassegna. Oggi alle 17 andrà in scena lo spettacolo "Il Fatto non sussiste" della Compagnia Instabili dei dintorni di Roccastrada, uno spettacolo fuori concorso, che rappresenta un po’ un’anteprima della vera e propria stagione da gennaio in poi. Lo spettacolo, che lega fortemente questo festival al nostro territorio, vuol ricordare un evento infausto della nostra storia, quale fu il crollo della miniera di Ribolla in cui persero la vita tanti lavoratori nel 1954. Non si ride, dunque, nel primo spettacolo, ma si va a teatro per non dimenticare e vivere un’esperienza di teatro sociale. Le risate non mancheranno con il secondo appuntamento, il 14 gennaio alle 17, con la compagnia "Ripartiamo da qui" di Grosseto che propone "Fumo negli occhi", una commedia in cui si raccontano le vicissitudini di un povero bancario alle prese con una famiglia con la smania del benessere e soprattutto dell’apparire. Il 4 febbraio, sempre alle 17, salirà sul palco la compagnia "Su il sipario" di Orbetello con la pochade "Tango Monsieur?". Il 10 marzo, in doppia replica, alle 17 e alle 21 sarà il Laboratorio "Teatrale Ridi Pagliaccio", capitanato da Giacomo Moscato, a riempire di risate il Teatro degli Industri, con una commedia che trae spunto da Petrolini, Molière e Plauto. Si passa al 21 aprile, in doppia replica, alle 17 e alle 21, quando andrà in scena un’altra compagnia storica, "Il Teatraccio", che ci regala "Cose Turche". Il 12 maggio alle 17 e alle 21 sarà la compagnia ospitante, "I Teatranti" di Fabio Cicaloni, a divertire il pubblico degli Industri con "Shakespeare a Cinque", uno spettacolo per 5 attori comici che insceneranno in 100 minuti tutte le opere del drammaturgo inglese. Infine il 12 maggio alle 19 si svolgeranno anche le premiazioni di questo festival che decreteranno migliori attrici, attori, registi e spettacolo.