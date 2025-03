Il giudice e l’impresa. Flick: "Rapporto complesso"

GROSSETO

L’anteprima nazionale del nuovo libro dell’ex ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick si è svolta a Grosseto, e a spiegare la motivazione di questa scelta è stato proprio l’autore. Che ha sottolineato la sua predilezione per questo angolo di Belpaese. "Io sono innamorato della Maremma, quando posso vengo in Maremma, qui riesco a metabolizzare il rapporto tra tecnologia e natura, un rapporto problematico. Per fortuna in questo bellissimo angolo del Paese viene conservato". Flick, affiancato dal presidente della Banca Tema, Francesco Carri, e dall’avvocato Giuseppe Nicosia, ha introdotto, con queste parole, la presentazione del libro "Il giudice e l’impresa – Economia e diritto: un rapporto difficile", durante l’incontro che si è svolto nella sala Marraccini della Banca Tema.

"La natura – ha proseguito – sta cercando di ribellarsi. C’è la necessità di trovare un limite all’uso che facciamo delle risorse naturali". Da qui la necessità di trovare un equilibrio, nei vari ambiti. Tutto si gioca sui "rapporti", soprattutto sui "rapporti tra persone", come ha ribadito più volte l’ex ministro durante il suo intervento.

"La sfida – si legge nel suo libro – è prima di tutto culturale. Si tratta di ricostruire il rapporto tra persona e società; tra libertà e sicurezza; tra eguaglianza e solidarietà; tra etica e tecnologia".

Deborah Santini