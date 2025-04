Il futuro della didattica. La ’Fabbrica degli strumenti’

Tutto pronto per l’inaugurazione di un nuovo spazio educativo pensato per valorizzare la didattica laboratoriale. Sarà inaugurata domani, alle 11, a Montenero d’Orcia, la ’Fabbrica degli strumenti’ della scuola senza zaino. Un evento importante per l’istituto Comprensivo ’Vannini’ e per la comunità locale, che vedrà la partecipazione dell’assessora regionale all’Istruzione Alessandra Nardini e dei rappresentanti della rete nazionale delle Scuole Senza Zaino. La ’Fabbrica degli Strumenti’ è stata pensata per valorizzare la didattica laboratoriale: da un lato supportare l’autonomia degli alunni secondo i principi del modello Senza Zaino, dall’altro offrire spunti agli insegnanti. La presenza della ’Fabbrica’, inoltre, è importante per valutare la candidatura della scuola di Montenero d’Orcia a tornare ad essere Polo formativo per insegnanti della Scuola Senza Zaino.

"La Scuola Senza Zaino di Montenero d’Orcia è un’esperienza virtuosa, nata diversi anni fa – commenta la sindaca Cinzia Pieraccini – e cresciuta a tal punto da diventare un riferimento per la rete del Senza Zaino. Merito della scuola, delle insegnanti e delle famiglie che hanno creduto in questo percorso. Dall’inizio del nostro mandato, il Comune ha accolto con convinzione la richiesta della scuola di utilizzare gli spazi adiacenti alla mensa scolastica per ripristinare la ’Fabbrica degli Strumenti’, che era presente in comunità montana, ed era stata dismessa prima della pandemia. Ci abbiamo creduto e siamo felici di arrivare a questo giorno, anche perché l’inaugurazione non è solo un traguardo, ma un nuovo punto di partenza: è infatti, la condizione imprescindibile per aspirare a tornare ad essere un Polo formativo per insegnanti della scuola Senza Zaino".

La ’Fabbrica’ si compone di una sezione espositiva, un’area laboratoriale per la costruzione di strumenti didattici e un’aula attrezzata. Gli strumenti visibili nella Fabbrica sono stati approvati dalla Rete nazionale e sono stati inseriti all’interno dell’archivio ufficiale del Senza Zaino. "Sono orgogliosa della inaugurazione della Fabbrica degli strumenti a Montenero d’Orcia – afferma Sandra Raggi, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Vannini-Lazzaretti –. Celebriamo il risultato di una fruttuosa e sempre attiva collaborazione tra scuola e territorio".