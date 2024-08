Il "Follonica Summer Nights". Ecco il rap di Kid Yugi e Artie5ive

In programma stasera al Follonica Summer Nights uno spettacolo all’insegna del rap, con due nomi dell’attuale scena italiana: Kid Yugi (nella foto) e Artie 5ive.

Kid Yugi, pseudonimo di Francesco Stasi, è un rapper pugliese di 23 anni. Inizia a fare rap dalla prima adolescenza e pubblica il suo primo singolo "Grammelot" nel febbraio 2022. L’anno della sua svolta è il 2023: a maggio pubblica un Ep in collaborazione con il producer The Night Skinny, poi la collaborazione nel disco "La Divina Commedia" di Tedua che consente di mostrare il talento cristallino di Kid Yugi a tutta Italia. Un anno che lo ha visto collaborare con alcuni degli artisti più importanti della scena rap italiana e che ha dato il via al suo successo personale. Nello scorso gennaio ha pubblicato "Paganini", il primo estratto del suo prossimo disco ufficiale. Al suo fianco, il rapper milanese classe 2000 Artie 5ive, pseudonimo di Ivan Arturo Barioli. Di origini italo-sierraleonesi, il suo nome d’arte arriva dal suo secondo nome (nome anche del nonno) e dalle 5 vie principali del quartiere Bicocca di Milano. Il suo stile si rifà alla scuola drill di Detroit caratterizzata da bpm sostenuti, melodie rapide e ripetitive, bassi pesanti ed acid e testi espliciti. Le sue prime uscite risalgono a metà 2020, in brani come "Five Stars" di Sexymoneyg e "Non accetto consigli" di Wenzitoflow. La svolta definitiva arriva a febbraio 2023, quando Artie 5ive collabora con Rondodasosa per la traccia "Ready 4 War". A bissare il successo il singolo "Albv" prodotto da Ddusi e JAIly, questa volta in solitaria.

Non solo nomi per i più giovani, il Follonica Summer Nights si conferma essere un festival eterogeneo: lunedì 19 arriva sul palco Roberto Vecchioni, uno dei padri storici della musica italiana. Dopo il successo della partecipazione alla 74a edizione del Festival di Sanremo nella serata delle cover in duetto con Alfa con il brano "Sogna ragazzo sogna", Roberto Vecchioni torna al live con "Tra il silenzio e il tuono Tour" che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario in vetta nella classifica della narrativa italiana. Lo spettacolo, prodotto da "Dm Produzioni", nella prima parte è dedicato ai brani dell’ultimo album "L’Infinito" per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine. "Tra il silenzio e il tuono Tour è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi – spiega Vecchioni –. Il silenzio appartiene all’immaginazione, allo spirito, all’anima, mentre il tuono invece appartiene a quello che ho fatto e mi è stato fatto, cioè alla vita, che pulsa molto: l’unico modo per acquietarla è rivolgersi allo spirito".

Viola Bertaccini