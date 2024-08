Il Festival chiude con Francesco De Gregori. Servizio navetta dal parcheggio della Vallina

Ultimo appuntamento oggi alle 21.30 con il Festival del Teatro delle Rocce, quando sul palco salirà con la sua band Francesco De Gregori. Il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà il concerto Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano. Sarà possibile posteggiare le auto ai parcheggi del Teatro delle Rocce, della Vallina e della Finoria. Ci sarà l’attivazione del servizio navette dal solo parcheggio della Vallina (che verrà opportunamente segnalato durante l’evento) con partenze dalle 18 alle 20 e per il ritorno al parcheggio dal Teatro delle Rocce. Al termine della serata, a fine servizio navetta, il parcheggio della Vallina verrà chiuso. L’Amministrazione quindi raccomanda quindi di non lasciare le proprie auto all’interno dell’area.

Sarà possibile parcheggiare l’auto anche alla Finoria, che dista circa 1,6 chilometri dal teatro con un dislivello di circa 140 metri (si tratta di una passeggiata di circa mezz’ora fino all’ingresso). Il Comune ricorda che non saranno disponibili navette o similari per il trasferimento dal parcheggio della Finoria al Teatro delle Rocce. Infine per le persone disabili o con difficoltà a camminare sarà assicurato il trasporto dal parcheggio, presente vicino all’accesso al teatro, finoi al teatro stesso.