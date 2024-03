Il ‘Fermi’ alle finali nazionali. Gli studenti protagonisti della sfida di robotica

Una lunga tradizione partita nel 2010 che finalmente, dopo i difficili anni di stop forzato, trova linfa nelle nuove generazioni. Il Liceo Fermi di Castel del Piano ha partecipato alla fase regionale della Robocup Junior (categoria Rescue Line) organizzata a Grosseto dal Polo tecnologico "Manetti-Porciatti" di Grosseto. Due erano le squadre in campo e i risultati sono stati sorprendenti. I principianti della squadra "Robofanti - Fermi…ma non troppo!" (Greta Kllogjeri e Irene Ulivieri della prima A, Pietro Bargagli e Davide Scavello della prima B) hanno ottenuto un dignitosissimo piazzamento di metà classifica e soprattutto hanno dimostrato di rispondere in pieno ai principi della robotica educativa: la capacità di impegnarsi e dare il meglio di sé, di cercare di risolvere i problemi, di valorizzare i talenti di ognuno e di essere squadra, sempre. I più esperti "Robotes" (Pietro Bracciali e Filippo Minucci di seconda A, Matteo Fioravanti e Simone Fioravanti di terza B) hanno fatto onore al loro nome: "Robotes" è infatti stato scelto come sincrasi delle due parole "Robot" ed "Equites" (Cavalieri), per fare onore all’indirizzo del liceo, che prevede lo studio del latino, apparentemente molto lontano dal mondo della tecnologia: "Ma - assicurano i i Robotes - in realtà utile per ragionare e far ragionare queste macchine capricciose". Sia per questo, sia per i pomeriggi passati in laboratorio tra linguaggio di programmazione e prove con i sensori, i "Robotes" da veri Cavalieri hanno scalato valorosamente la classifica e conquistato un posto alle finali nazionali. Adesso li aspetta la finale nazionale delle competizioni di robotica educativa che fanno capo alla rete di scuole RoboCup Junior Academy, che si terrà a Verbania dal 10 al 13 aprile presso L’I.I.S. "Cobianchi". Da ricordare che i vincitori delle varie categorie di gara saranno selezionati per le competizioni internazionali Europeo e Mondiale, che quest’anno si svolgeranno in Germania e Olanda. All’evento parteciperanno oltre 150 squadre di studenti provenienti da tutta Italia e durante la manifestazione, oltre alle gare, si svolgeranno anche workshop e un convegno sul tema Robots and AI for school. Un’occasione preziosa, dunque, per i valorosi "Robotes" e per le loro insegnanti, le professoresse Silvia Agnorelli e Veronica Contorni: la squadra potrà confrontarsi ad alto livello e trovare nuove occasioni di apprendimento. "Ora - commenta il dirigente scolastico, professor Cristiano Palla - tutto il Polo Amiata Ovest fa il tifo per i suoi "Robotes".