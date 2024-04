"Creare la pace", via alla mostra. Esposizione di artisti e studenti

Ben 37 artisti del territorio, professionisti e amatoriali, espongono insieme ai bambini e ai ragazzi delle scuole, a Massa Marittima, per il progetto "Creare la pace". La mostra sarà inaugurata oggi alle 18, al Palazzo del Debbio, in via Ximenes 29 e resterà visitabile fino al 4 maggio con ingresso libero. In occasione dell’apertura della mostra, oggi nella sede espositiva si terrà un evento con letture e brani musicali a tema, a cura del Gruppo per la Pace di Massa Marittima, Liber Pater e Accademia Omero Martini. E per la chiusura della mostra, sabato 4 maggio alle 18, nel Palazzo dell’Abbondanza si terrà il concerto del Coro Polifonico Minatori Santa Barbara. "Si tratta di una manifestazione inclusiva sul valore della pace – sottolineano Costanza Soprana, presidente di Art@ltro e Simonetta Noè del Gruppo per la Pace di Massa Marittima – che mette insieme le forze vive e creative del territorio per manifestare il dissenso verso ogni scelta che comporti aggressione e violenza. Nonostante la diversità degli autori sul piano professionale, i 37 artisti, gli alunni e alunne delle scuole presenti, chiedono tutti insieme che siano utilizzati gli strumenti della mediazione per garantire la pace tra i popoli. L’obiettivo dell’iniziativa, senza voler esprimere giudizi politici, storici e morali, è piuttosto quello di lanciare, attraverso il linguaggio dell’arte, l’invito a far emergere ciò che ci unisce piuttosto di sottolineare ciò che ci divide, e di partire da questo sforzo per costruire la pace". Questi gli artisti: Andrea Anselmi, Marialetizia Bartoli, Alessio Belli, Bertram Biersack, Gian Paolo Bonesini; Daniela Biondi, Markus Buhlman, Valentina Burattelli, Daniela Cantini, Consuelo Cappelli, Fulvia Carrucoli, Angela Casagrande, Verena De Neve, Roberta Faucci, Simone Francioli, Paul Fuchs, Stephan Huslik, Osvaldo Maffei, Marco Marchetti, Gabriele Mello Rella, Massimo Monteleone, Francesca Montomoli, Patricia Nattino, Lucia Onesti, Rita Patti, Massimo Pelagagge, Dino Petri, Fabrizio Puccetti, Rudi Renzi, Fabio Sartori, Wolfgang Scheibe, Franziskus Schmid, Marzia Serpi, Costanza Soprana, Bruno Stefanelli, Giampaolo Territo, Roberta Trafeli.