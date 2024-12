Il debutto degli steward: "Bene aumentare la prevenzione per una movida sostenibile"

"Movida sostenibile". Questo è ciò che garantiranno o cercheranno comunque di contribuire a garantire con il loro lavoro i quattro steward che presidieranno il centro storico. Eccoli ieri sera, scesi in campo (il centro cittadino grossetano) per la prima volta. I quattro dipendenti della Master Security Service applicheranno la cosiddetta "moral suasion", nei confronti di coloro che potrebbero compiere qualche intemperanza o qualche azione violenta che potrebbe turbare la movida grossetana. Al via l’anno dunque di sperimentazione per poi trarre un bilancio su questo presidio di sicurezza nel centro storico. Cosa hanno da dire i titolari dei locali? "Voglio vedere il tutto all’atto pratico – afferma Marco Barcelli, titolare del Caffè Ricasoli – intanto il sabato sera ho la sicurezza nel mio locale. Già vedo risultati con la triangolazione adottata di recente con il locale Ego, il mio e Vermuttino. Se vengono aggiunti ulteriori presidi di vigilanza e itineranti dovrebbe andare solo meglio. All’inizio si parlava solo di vacanze di Natale, infatti era relativamente poco come campo temporale d’azione ma adesso si tratta di un anno. Quindi la sperimentazione avrà modo di trarre delle somme. Il fulcro saranno queste vacanze, e Capodanno. Mi auguro che presidieranno anche durante quella sera perchè l’afflusso in piazza e nel centro storico sarà grande come tutti gli anni". "Come inizio quattro steward possono andare, mi auguro che siano sufficienti e che i prossimi sabati non mi debbano raccontare episodi spiacevoli la mattina seguente – afferma Simone Moroni titolare di Affetti – lo scorso venerdì. I problemi sono la notte, fino ad una certa ora ci sono le famiglie con i bambini che giocano in piazza del Sale e dall’una circola più alcool. Speriamo gli steward sedino ogni tipo di problema, affinchè le persone frequentino senza paura il centro storico, questo è l’importante. Ben venga ci sia qualcuno a proteggere il centro storico. C’è purtroppo una crisi generale, cerchiamo di far riprendere il centro. Ogni iniziativa è positiva affinchè non sia più sottotono. Con il periodo allungato ad un anno, sarà possibile fare un confronto migliore rispetto al breve periodo che era stato annunciato precedentemente. Bene che sia un progetto più lungo per capire se funzionerà". "Vista la situazione che affligge il centro storico, ben venga – Lucio Giovannelli di Sale Grosso – perchè la problematica deve essere risolta urgentemente, ci sono tante famiglie che non frequentano più il centro storico, a fronte di episodi spiacevoli. Ogni weekend purtroppo. Credo sia positivo avere queste figure che ci tutelino con sicurezza notturna per far riprendere movimento, ma sostenibile. Sono favorevole vediamo se riusciamo a tranquillizzare il centro. Ne servirebbero di più, ma vediamo come sarà questo sperimento, stiamo valutando come locali di metterli privati. Ci sono anche furti e scippi". "Ben vengano persone che aiuteranno al riscatto di questa situazione – dice Fabio Perin titolare del Caffè Carducci insieme alla mamma – e che faranno stare tranquilli i più agitati. Invitiamo le persone titubanti o intimorite a fare una passeggiata in centro. Mi piace per questo, come andrà non lo posso sapere, è da vedere. Mi auguro che non succedano episodi dove devono intervenire, vorrei che siano sprecati come numero perchè vuol dire che non ci sono problematiche. Nel nostro locale gestiamo da sempre le persone che possono creare momenti di non tranquillità. Spero che queste persone aiutino chi lavora ma soprattutto chi frequenta il centro, perchè c’è qualcuno che guarda le loro spalle. Accogliamo ogni situazione che faccia stare bene la nostra città".

Maria Vittoria Gaviano