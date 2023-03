Il concerto Musica da Ripostiglio in Questura

Oggi alle 19.30 per la prima volta "La Voce di Ogni Strumento", la stagione musicale di Agimus che porta la musica nelle caserme, entra nell’Auditorium della Questura di Grosseto, in piazza Palatucci, con un concerto eccezionale, già sold out, dei Musica da Ripostiglio. "Abbiamo organizzato una stagione davvero ricca di eventi partecipatissimi – ha detto Gloria Mazzi, direttore di Agimus –. Questa passione per la musica di qualità ci riempie di orgoglio e ci dà l’entusiasmo per continuare su questa strada. Siamo onorati di organizzare un concerto all’interno dell’auditorium della Questura di Grosseto". Il Questore di Grosseto, Antonio Mannoni, ha espresso grande soddisfazione per l’organizzazione del concerto all’interno della Questura: "Ho accolto con entusiasmo questa proposta. L’iniziativa segue il Concerto di Natale tenutosi a dicembre al Moderno, organizzato dalla Polizia con il determinante supporto dell’Amministrazione di Grosseto durante il quale si erano esibiti artisti di caratura nazionale. Abbiamo voluto nuovamente creare, attraverso la musica, un momento di incontro con i cittadini grossetani per cementare ulteriormente il rapporto con la Polizia e, nello stesso contesto, dare corso ad una iniziativa di beneficenza. Sono momenti questi per noi importantissimi, per avvicinare la Polizia alla gente" Per chi è maremmano è quasi inutile presentare i Musica da Ripostiglio, Luca Pirozzi, Luca Giacomelli, Raffaele Toninelli, Emanuele Pellegrini, conosciutissimi e molto amati dal pubblico. Si chiamano Musica da Ripostiglio, perché "da camera" gli sembrava eccessivo. Sono in quattro e danno spettacolo, facendo divertire il pubblico con un repertorio a metà strada tra lo scanzonato e l’impegnato, tra l’inedito e il citato. L’ironia non fa difetto a questo gruppo nato dal ventennale sodalizio artistico tra il cantautore Luca Pirozzi e il chitarrista Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria e alle percussioni. Una singolare proposta, quella dei Musica da Ripostiglio che spazia tra canzoni originali e classici italiani (Conte, Carosone, Celentano), in un’atmosfera tipicamente retrò in cui lo swing dei primi anni del ‘900, si tinge di influenze gitane e francesi, confluisce in sirtaki greci.