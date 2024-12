Il Comune rinnova il sito web con fondi Pnrr: trasparenza e partecipazione digitale

Novità in "comune". Il Comune ha rinnovato il proprio sito web con i fondi Pnrr. Il valore complessivo del progetto era di 328mila euro. Attualmente investiti circa 62mila euro per la piattaforma "Cittadino informato" e 137mila euro per la sezione "Cittadino attivo". Si tratta di uno strumento fondamentale per promuovere trasparenza amministrativa, accessibilità e partecipazione digitale.

"Cittadino informato" si concentra sull’accesso all’informazione, ovvero il miglioramento della comunicazione istituzionale, il semplice reperimento delle informazioni chiave, la trasparenza e l’accessibilità. "Cittadino attivo" è invece l’area che punta all’interazione e all’uso diretto dei servizi digitali.

"Siamo riusciti – afferma il sindaco Vivarelli Colonna – a realizzare un prodotto innovativo, accessibile, con una veste grafica rinnovata". "Abbattiamo qualsiasi distanza con questo nuovo sito – spiega il presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti –. Un lavoro importante, frutto della collaborazione di tutti gli uffici comunali".

"Il precedente era un sito frammentato – spiega l’assessore Simona Rusconi – nel nuovo c’è una sezione fondamentale del portale tributario. Finalmente è accessibile da tutti i privati attraverso l’accreditamento Spid. Così possono consultare la propria posizione tributaria o debitoria nei confronti del Comune, quindi tutto ciò che pagano: concessione suolo pubblico, Imu, Tari. Inoltre possono stampare le bollette, gli avvisi in corso di validità, gli F24 per il pagamento, inviare le dichiarazioni Imu e Tari in via telematica. Si può accedere per conto terzi quindi per i commercialisti e associazioni di categoria c’è la possibilità di accreditarsi e collegare al proprio Spid del responsabile individuato tutti i clienti per cui i commercialisti e Caf possono accedere al portale, consultare la posizione del cittadino e quindi del loro cliente e fare pratiche per conto loro. Questo tramite una delega che viene caricata sul sito. Inoltre si possono richiedere rateizzazioni, stampare visure catastali per individuare le proprie proprietà e prendere appuntamenti in un’agenda telematica che permette di avere l’appuntamento a una data e un’ora specifica con l’ufficio. Tutto questo evitando file interminabili che ci sono nei vari uffici spiegando anche la problematica che si va a trattare in modo tale da velocizzare anche il tipo di appuntamento, individuare il tempo necessario, indicando la documentazione necessaria".

"Questo grande lavoro – conclude l’assessore Luca Agresti – è un passo importante per il benessere dei cittadini".

Maria Vittoria Gaviano