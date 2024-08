Il Comune consegna a Franco Nanni il premio: "Dino Seccarecci"

Oggi alle 18, in piazza Garibaldi, a Pitigliano, si svolgerà la terza edizione del "Premio Dino Seccarecci una vita per lo sport". Dopo Giovanni Galli e Francesco Graziani, protagonisti delle prime due edizioni, questa volta il premio sarà consegnato all’ex calciatore Franco Nanni, campione d’Italia con la Lazio nel 1974, di cui quest’anno ricorre il 50° anniversario. Il Comune ha scelto di consegnare il premio a Franco Nanni, sia per l’importante ricorrenza, sia per l’attaccamento che Franco ha sempre dimostrato per Pitigliano.