"Il caso Colbert". Carlo Lefebvre alla "Parrina"

2"Il caso Colbert" è il titolo del libro di Carlo Lefebvre che sarà presentato sabato alle 18.30 nell’Antica Fattoria La Parrina, ad Albinia. Il caso Colbert è un giallo fitto di storie e di echi, dove in scena è prima di tutto una vecchia Europa che proprio negli ultimi anni è tornata alla ribalta per tragiche vicende. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 331-7544169.