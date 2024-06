Il cartellone dell’estate argentarina. Oggi musica e Regata dei 4 Forti

Si apre con le feste di Sant’Erasmo a Porto Ercole il cartellone estivo dell’estate argentarina. Il programma di eventi "Sere d’Argento", che intratterrà per oltre tre mesi i residenti del promontorio e i turisti con iniziative musicali, culturali, folkloristiche e sportive, parte infatti oggi con la Regata Remiera dei 4 Forti alle 17 e con il concerto di Ivana Spagna e Johnson Righeira questa sera alle 21 in piazza Roma con ingresso gratuito, portando lo spettacolo "La macchina del tempo ‘80". Quella di domani sarà la giornata dedicata al Patrono, con la processione e i fuochi d’artificio a cura della Proloco di Porto Ercole. Il cartellone estivo proseguirà con eventi organizzati dalle associazioni del territorio con il contributo e il patrocinio del Comune, oltre a kermesse allestite dall’ente stesso, come la novità di quest’anno rappresentata da "Argentario Festival" in piazza dei Rioni, con tante personalità di spicco del mondo della televisione italiana in un salotto culturale allestito in piazza dei Rioni dal 27 al 30 giugno. Per quanto riguarda le iniziative musicali, è stato presentato il programma degli artisti che si esibiranno durante l’estate per la prima edizione di Youth Argentario in piazza dei rioni a cura della Proloco Monte Argentario di Porto Santo Stefano, con BigMama l’11 luglio, Leo Gassman il 12, La Rua il 13, Gaia il 29 agosto, Mille il 30 agosto e i Santi Francesi il 31 agosto. Passando al Festival del Jazz con Sergio Cammariere il 6 luglio a Porto Ercole, Rita Marcotulli il 22 agosto, Roberto Gatto il 23 e Fabrizio Bosso il 26, sempre in piazza Santa Barbara a Porto Ercole. Lo sport sarà ben rappresentato dalla rassegna velica Argentario Sailing Week dal 12 al 16 giugno a cura dello Yacht Club Santo Stefano, dal torneo di basket "3on3" in piazza dei Rioni il 6 e 7 luglio e il torneo di tennis "Memorial Ghiga" a Porto Ercole il 20 giugno. Con tutto il folklore degli eventi legati al Palio Marinaro dell’Argentario di Ferragosto e di tutti i suoi eventi collaterali. Dal 26 al 28 luglio spazio a "Pop Corn – festival del corto" in piazza dei Rioni a cura di Argentario Art Day, mentre tanti eventi culturali saranno organizzati al Giardino Corsini di Porto Ercole e al centro Don Pietro Fanciulli di Porto Santo Stefano. Dal 18 al 20 luglio via al Festival di Caravaggio a Porto Ercole con tre giorni di eventi a cura del Comune, mentre il 1° settembre tornerà il Quasi Uguale Show. Spazio anche alle risate, con il cabaret di Massimo Bagnato e Valentina Persia in programma il 7 agosto a Porto Ercole.

Andrea Capitani