Il bilancio di "Insieme in Rosa". In un anno oltre 125mila euro

Un anno durante il quale sono stati racconti 125.993,76 euro. Si sta per chiudere con questo risultato il 2024 di "Insieme in Rosa Onlus", frutto delle manifestazioni portate avanti dall’associazione e dai tanti sostenitori e amici che sono vicini alla realtà maremmana. La cifra è stata svelata a Gavorrano dove, per la prima volta, si è tenuta la Cena delle Fate, cena autofinanziata e un modo per contribuire alla nuova raccolta fondi.

"Ringrazio tutti coloro che ci sono vicini – dice Donatella Guidi, presidente della Onlus – siamo riusciti a raggiungere un importante obiettivo anche quest’anno grazie al contributo di tutta la comunità che cresce e continua a darci fiducia. Siamo davvero soddisfatti".

Durante la serata si sono esibite in uno spettacolo di pole dance le atlete della Pole Fight, la scuola della Fight Gym. Un gruppo composto da Alessandra Rustici, dottoressa in Medicina e vicecampionessa mondiale nella categoria competition e campionessa europea in carica 2024, insieme a Cecilia Mangiavacchi, dottoressa in Radiologia, insegnante e coach ed Eva Gavagni, campionessa regionale 2024 e quarta ai campionati italiani categoria amatori.

Alla cena erano presenti le sindache Elena Nappi, di Castiglione della Pescaia, Stefania Ulivieri, di Gavorrano, e quella di Scarlino Francesca Travison quest’ultima insieme al suo vicesindaco Michele Bianchi che si sono esibiti in simpatiche performance organizzate durante la serata.

Fra i medici c’erano la dottoressa Alessandra Buonavia, radiologa, vicepresidente della Onlus e presidente del Comitato scientifico di "Insieme in Rosa", la dottoressa Maria Grazia Pieraccini, chirurgia senologica, Francesca Rossi, responsabile reparto di Radioterapia, Michele Dentamaro, direttore sanitario del Misericordia.

Presente anche Francesca Fogar con i figli Achille, Lupo e Diana, insieme a Castiglione per la rievocazione dell’impresa in barca a vela di Ambrogio Fogar compiuta il 7 dicembre 1974.

Insieme in Rosa domenica alle 17, nella biblioteca Chelliana di Grosseto, riceverà il "Premio al Volontariato 2024" dalla Proloco.