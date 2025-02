Il Bbc Grosseto fa sul serio, presi Deotto e Robles

BASEBALL

Colpo di mercato del Bbc Grosseto che ingaggia il ricevitore-esterno Alessandro Deotto, classe 1995, ex Parma, Bologna, Redipuglia e Collecchio. "Il Bbc voleva lui e lui voleva il Bbc – ha detto il ds Filippo Olivelli – con Alessandro andiamo avanti nella nostra idea di rafforzamento con un’importante presenza di giocatori italiani di valore che sono fondamentali per la struttura della squadra". "Sono felicissimo di giocare con il Bbc Grosseto in una città che trasuda tradizione e baseball – ha detto Deotto –. Sono convinto che possiamo fare bene". "E’ un ragazzo che volevo – ha detto il manager Del Santo –. Ci può dare una mano importante soprattutto a livello di esperienza". Annunciato anche Federico Robles, lanciatore che entrerà nella rotazione dei pitcher italiani.