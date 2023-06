Il bagnetto della Polizia oggi riapre i battenti

Lo stabilimento balneare della Polizia di Stato di Marina di Grosseto riapre per la stagione estiva. Lo stabilimento entrerà in funzione da oggi fino al 15 settembre 2023 e sarà aperto dalle 8.30 alle 19.30. Il complesso è dotato di tutti i servizi di spiaggia quali cabine, ombrelloni, lettini, sdraio, servizio bar, giochi per i bambini e per attività sportive. L’apertura dello stabilimento balneare si inserisce nell’ambito delle attività del dipartimento della pubblica sicurezza ed in particolare del fondo di assistenza per il personale della Polizia per il benessere psicofisico del personale anche al di fuori degli ambienti di lavoro a ristoro dei gravosi impegni istituzionali delle donne e degli uomini della Polizia. Parte dei proventi dell’affitto dello stabilimento balneare verranno, come negli anni passati, destinati al progetto "Piano di assistenza continuativa Marco Valerio", per l’assistenza ai figli minori degli operatori della Polizia affetti da gravi patologie ad andamento cronico e agli orfani.