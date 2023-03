Igiene pubblica, si cambia Arriva il dottor Romani

Il Dg Antonio D’Urso ha nominato Davide Romani direttore dell’Igiene Pubblica e Sanità – Area Sud (Siena e Grosseto) risultato il candidato più idoneo nella selezione indetta. Davide Romani si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Siena dove ha conseguito anche la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Ha inoltre conseguito, sempre a Siena, le specializzazioni in Medicina del lavoro, Idrologia medica, Scienze dell’alimentazione e Ginecologia e Ostetricia. "Dopo la pandemia – ha dichiarato il direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso - il servizio di Igiene e Sanità pubblica deve tornare a svolgere tutte quelle attività di prevenzione e promozione così importanti per il benessere dei cittadini. Il dott. Romani è un professionista preparato, conosce bene la realtà dove opera e porterà avanti nel migliore dei modi e con rinnovato impegno la collaborazione di tutte le professioni impegnate in questo importante settore". "Ringrazio la Direzione aziendale, per la fiducia accordatami nell’affidamento di questo incarico – ha Romani -, che mi permette di proseguire il lavoro svolto in questi anni. Il ruolo dell’Igiene Pubblica è piuttosto ampio e si occupa di numerosi settori e tale molteplicità di interventi richiede esperienza e conoscenza del territorio, che fortunatamente ho potuto maturare nel corso del tempo lavorando nelle varie sedi del territorio".