I vigili dell fuoco trovano una nuova sede

I Vigili del fuoco del comune di Sorano saranno ospitati all’interno del centro servizi di San Quirico.

Il prefetto Paola Berardino ha fatto visita al polo dell’emergenza della frazione del comune guidato dal sindaco Pierandrea Vanni.

"Il Polo dell’emergenza di San Quirico – spiega Vanni – offrirà una risposta integrata alle necessità della popolazione alla quale, in prospettiva, potrebbe unirsi la postazione di un’associazione del volontariato dotata di autoambulanza". Il primo cittadino ha poi sottolineato l’importanza non solo della presenza ma dell’ottima operatività del distaccamento dei vigili del fuoco e del gruppo comunale di Protezione civile che hanno dimostrato sul campo affidabilità e competenza. Il progetto d’insediamento nella nuova sede è stato presentato al prefetto e Paola Berardino si è detta soddisfatta di questo ulteriore step nel processo di sviluppo del comando provinciale dei Vigili del fuoco, già integrato dal presidio rurale inaugurato l’estate scorsa all’interno della riserva naturale della Duna Feniglia.

La nuova struttura è finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con il contributo dell’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora e la compartecipazione del Comune di Sorano, per un importo complessivo di circa 100mila euro. La nuova collocazione del distaccamento – attualmente situato nei locali dell’ex mattatoio comunale, e operativo nei territori di Sorano e Pitigliano – consentirà ai vigili del fuoco di lavorare in stretto raccordo con gli uffici comunali e con il gruppo comunale di Protezione civile attuando così in concreto quanto prevede il Codice di protezione civile. Saranno inoltre messi a disposizione dei vigili del fuoco volontari alcuni locali che saranno ristrutturati in base alle esigenze del servizio di soccorso e realizzando una nuova autorimessa dotata di tensostruttura. Il comandante provinciale, Vincenzo Raschillà, ha illustrato l’attività del distaccamento di Sorano, che oggi conta su 14 vigili volontari, svolge in media 120 interventi di soccorso in un anno, con un picco di 193 interventi durante la stagione 2022. Lo stesso comandante, auspicando che anche altre amministrazioni comunali possano seguire questo esempio, ha anche annunciato per il 2024 un nuovo corso di formazione per vigili volontari che porterà nuove risorse per la crescita dei distaccamenti volontari della provincia.

