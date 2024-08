I talk show estivi. Economia circolare sostenibilità e politica secondo Amato

C’è attesa, davvero molta, per il talk show di oggi pomeriggio, alle 18.30, che vedrà ospite, nel salotto di Giancarlo Capecchi, alle Terme Marine Leopoldo II, l’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, già ministro dell’interno e anche presidente della Corte Costituzionale.

Giuliano Amato, come anticipa Amedeo Vasellini, general manager dell’elegante struttura di Villa Gaia, "parlerà di temi di grande attualità come l’economia circolare, la sostenibilità ambientale, le comunità energetiche, guardando al futuro del Pianeta e facendo valutazioni e riflessioni che hanno caratterizzato il suo intervento, a fianco della Banca Tema, a Festambiente. Ascoltarlo con attenzione sarà quindi non solo interessante ma necessario, per capire quali potrebbero essere i cambiamenti, le nuove attenzioni per affrontare un futuro non certo scontato e facile. Come direzione delle Terme Leopoldo II, ringraziamo quindi in anticipo, per la sua presenza, tradizionale negli incontri con Capecchi, l’illustre ospite".

Ma tema centrale sarà anche il ritorno sull’ultima opera di Giuliano Amato che ha dedicato, per i tipi del Mulino, grande attenzione a Camillo Benso di Cavour, attraverso le parole che lui stesso, davanti agli eventi che si susseguivano, agli ostacoli che aveva davanti, ha pronunciato in dieci discorsi esemplari, per superare difficoltà e che hanno dato la misura della grandezza di questo statista. "Leggerlo così – dice Giuliano Amato – ci aiuta a toglierlo dalla teca nella quale la storia ormai ce lo ha consegnato e a collocarlo nella sfera a cui appartiene, quella della politica, una politica che ha saputo esercitare al meglio delle potenzialità che essa possiede. E’ uno statista, aggiunge Amato, ma gli statisti li fa la politica quando appunto è al suo meglio". E la politica è indispensabile in ogni momento del nostro quotidiano e per preparare giorno dopo giorno il futuro. Ma come si può combattere la cattiva politica, quella per esempio che allontana metà del popolo sovrano dalle urne, siamo una democrazia, e che è un fenomeno che non riguarda soltanto il nostro Paese?

C’è una sola risposta, e non è una battuta scontata o per evitare analisi ripetute migliaia di volte: l’alternativa alla cattiva politica è solo la buona politica. Tutto facile allora? Certo sì, se finalmente riusciremo a capire che cosa significa buona politica, ad iniziare dalla necessità di dialogare e di confrontarsi. Il libro di Amato "C’era una volta Cavour, la potenza della grande politica", può aiutarci. E alle Terme sarà possibile trovarlo.

Appuntamento quindi a oggi alle 18.30 per un talk show che sicuramente non deluderà i tanti ospiti che vorranno seguirlo. L’ingresso, dice Amedeo Vasellini, è come sempre libero e aperto a tutti gli interessati che potranno trattenersi con Giuliano Amato anche per un brindisi al futuro.