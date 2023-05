I segreti della "Pitigliano Underground" Visite alle cantine monumentali e degustazioni

Domani torna "Pitigliano Underground", un nuovo appuntamento per andare alla scoperta delle cantine monumentali scavate nel tufo. I partecipanti, attraverso una visita guidata e una degustazione di vino e prodotti tipici, potranno scoprire le cantine monumentali che si sviluppano nel sottosuolo e che rappresentano un vero patrimonio architettonico della Città del Tufo. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Cantine del Tufo di Pitigliano con il patrocinio del Comune. Il programma prevede il ritrovo alle 10 davanti all’ufficio turistico in piazza Garibaldi per raggiungere la prima tappa del percorso che è la cantina "Il Caveau Restaurant" con degustazione guidata dei vini Villa Corano. Seguirà la visita guidata al centro storico di Pitigliano e alla Cantina monumentale della Fratta. Alle 13.30 è in programma la tradizionale merenda toscana con la visita alla cantina monumentale della Cantina di Pitigliano e degustazione guidata dei vini Cantina di Pitigliano. Infine, visita alla cantina monumentale Narcisi & Bussi, con degustazione di dolci tipici della tradizione e vin santo. Il costo dell’esperienza è di 30 euro a persona. (Numero minimo di partecipanti 15 persone). Ecco i numeri per prenotare: 328 5455002 - 327 3583559.