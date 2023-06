I saggi conclusivi del Teatro Studio

Come ogni anno, sin dal 1988, il percorso laboratoriale annuale del Teatro Studio, rivolto agli adulti, si conclude con un momento di esposizione al pubblico. Le caratteristiche del gruppo allievi-amatori del Teatro Studio, diretto da Mario Fraschetti e Daniela Marretti e all’interno del quale operano come facilitatori e trainer Enrica Pistolesi, Luca Pierini e Francesco Melani, si esprimono principalmente attraverso una passione forte e una forte motivazione ad acquisire le tecniche, sebbene chi si approccia al laboratorio, lo faccia il più delle volte per avere uno spazio personale di creatività ed espressione di sé, più che di ambizione a fare del teatro un’attività costante. Quest’anno la location dei due saggi sarà la stessa in cui si svolgono i laboratori, lo Spazio 72 di via Bassi. Il gruppo, in grande parte rinnovato, si esibirà oggi alle 18.30 con un lavoro dedicato alla voce, al canto, alla vocalità espressiva. "Di sale, di acqua e di spighe" è il titolo della performance curata dal Maestro Francesco Melani, musicista e cantante e da Enrica Pistolesi, attrice e trainer. Il secondo appuntamento, domenica 18 alle 18.30, riguarderà la restituzione del lavoro di lettura scenica e teatro, dal titolo "La luna ...e la panchina", adattato e diretto da Daniela Marretti, frutto del training condiviso con Luca Pierini e Mirio Tozzini. Info e prenotazioni 3920686787.