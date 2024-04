I progetti "Gemma" e "Famiglia"

Aiutare un figlio significa aiutare la mamma, in attesa della sua "gemma", cioè il bambino che porta dentro di sé. Il Centro Aiuto alla vita racchiude tanti progetti. Il Progetto Gemma è un "salva-vita". Attraverso un contributo sarà possibile adottare una mamma e il suo bambino, così che la donna possa portare a termine serenamente il periodo di gravidanza e poi il primo anno di vita del bambino. Il contributo minimo mensile è di 160 euro per diciotto mesi. Un bambino nato e una mamma non costretta all’aborto grazie alla solidarietà. Poi c’è anche il Progetto Famiglia, ovvero contributi economici mensili che variano a secondo le necessità, da 6, 12 o più mesi. Inoltre due progetti ottenuti con bando del Comune: "Crescere e creare insieme la sostenibilità familiare", volto alla qualificazione delle donne verso l’autonomia e nel contesto un’educazione al non spreco di cibo, che scadrà a fine maggio; "Una comunità accogliente per la madre e il bambino", una rete di solidarietà e di prevenzione anche alla violenza per il benessere della famiglia, con sostegno psicologico, economico e distribuzione di beni della prima infanzia a mamme in condizione di fragilità (scade a settembre). A breve partirà il Progetto generazione genitori in collaborazione del Moige per supportare i genitori fragili.