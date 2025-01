I nodi della sanità: "Solo promesse per il Sant’Andrea"

MASSA MARITTIMA

"Dove sono finite le promesse fatte in campagna elettorale dalla sindaca Marconi per quanto riguarda il Sant’Andrea?". Inizia così Paolo Mazzocco, consigliere comunale di opposizione. "La sindaca ha fatto due incontri pubblici sull’ospedale per i lavori antisismici per un importo milionario, garantendo la continua rendicontazione ai cittadini. La radiologia, garantendo l’arrivo di un radiologo e di un primario in condivisione con Castel del Piano addirittura prima dell’autunno. Per ortopedia e chirurgia. Il pronto soccorso, la pneumologia, la dialisi, infermieri oss. Sono passati sei mesi e non è cambiato nulla, anzi, la situazione ovviamente è ancora più drammatica con la logica conseguenza che chi può se ne va, come il caso della dottoressa Guastella, ultima radiologa rimasta, che si è dimessa".

Mazzocco prosegue: "La radiologia è senza nessun medico e lavora a singhiozzo con medici da fuori e in teleradiologia, roba da matti. E sempre in tema radiologia, l’ortopantomografo che era al S. Andrea ed anni fa fu portato a Follonica è stato tolto. Come mai è stato portato a Grosseto?. I lavori di adeguamento sismico di cui si sbracciavano essere un segnale di investimento sul S. Andrea, dimenticandosi di dire alla gente che sono un obbligo di legge e che da dieci anni venivano promessi, vanno incredibilmente a rilento se pensiamo che stiamo parlando di un ospedale e di un appalto milionario. Ci lavorano due o tre operai e determinate scadenze previste prima della fine dell’ anno sono saltate".

Il consigliere poi chiude: "Il quinto piano, da cui sono partiti i lavori, è ancora sottosopra. L’ ex Inam doveva essere aperta per i nuovi ambulatori prima di Natale. Dove sono i controlli serrati promessi come fosse cosa fatta? Lo scotto, come sempre, lo pagano gli ignari cittadini e il personale sanitario. Questi primi sei mesi sono stati un disastro. In perfetta continuità con le amministrazioni precedenti".