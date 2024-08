I "Fuochi a mare" di scena sul Lungomare di Ponente

Quella odierna è la notte dei "Fuochi a mare", lo spettacolo pirotecnico che animerà il Lungomare di Ponente dalle 23.30. La serata si apre alle 21.30 in piazza Solti con lo spettacolo comico con intrattenimento musicale "Quelli del varietà. Tutti i più bei successi dei varietà italiani", ispirato ai varietà italiani degli anni ‘80, con attori, cantanti, ballerini e musicisti, tutti insieme per ricordare le canzoni più belle e divertenti che ne hanno fatto la storia, da Jannacci, Arbore, Cochi e Renato. A seguire degustazione di vini a cura di Bacco in Toscana.